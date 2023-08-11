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В Хабаровском крае нашли упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25»

Губернатор Дегтярев: три ступени от ракеты «Союз-2.1б» упали в Хабаровском крае

Три из четырех ступеней ракеты «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома «Восточный», чтобы вывести на окололунную орбиту автоматическую станцию «Луна-25», упали в Хабаровском крае. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Итак, ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены», — рассказал Дегтярев. Он добавил, что жителей Шахтинского эвакуировали за час до старта, всего это 18 человек.

Ранее глава Верхнебуреинского района, где находится Шахтинский, Алексей Маслов говорил, что жителей поселка эвакуируют из-за падения ступеней ракеты. По его словам, в предполагаемую зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея.

В ночь с 10 на 11 августа «Союз-2.1б» с космическим кораблем «Луна-25» успешно вышел на околоземную орбиту перед полетом к спутнику Земли. Запуск проводился с космодрома Восточный в Амурской области в России. Космический корабль выводился в космос ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».

Как выглядит российский космический корабль, который полетит на Луну
Фотогалерея 

Если все пойдет по плану, через пять суток станция выйдет на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 км, где проведет еще от трех до семи суток для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского.

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Главная задача экспедиции — отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса, чтобы создать задел для будущих миссий. Этим займется орбитальная часть автоматического зонда. Позже, как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, будут запущены другие лунные аппараты в период с 2027-го по 2030 год.

Теги
Луна Луна-25 Хабаровский край Михаил Дегтярев космос
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