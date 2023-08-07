В поселке Хабаровского края эвакуируют людей из-за падения частей ракеты

Жителей поселка Шахтинский в Хабаровском крае эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты от спутника «Луна-25». Об этом сообщил глава Верхнебуреинского района, где находится поселок, Алексей Маслов.

«Луна-25 — это первая полярная исследовательская станция в окрестностях Южного полюса Луны. Выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен», — говорится в сообщении мэра. Эвакуация жителей начнется в 7:30 по местному времени.

По словам Маслова, в предполагаемую зону падения ступени попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Глава района отметил, что запуск космического аппарата «Луна-25» является первой лунной программой в истории XXI века.

Запуск «Луны-25» был запланирован на 13 июля 2023 года, но позже его перенесли.Спутник должен был отправиться к Луне еще в 2023 году, но старт постоянно сдвигали.

Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского. Завершающий этап проекта намечен на период после 2035 года. К этому моменту строительно полноценной посещаемой базы на Луне должно быть окончено.