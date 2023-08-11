Станция «Луна-25» успешно вышла на околоземную орбиту

Ракета «Союз-2.1б» с космическим кораблем «Луна-25» успешно вышла на околоземную орбиту перед полетом к Луне, следует из трансляции «Роскосмоса».

Запуск проводился с космодрома Восточный в Амурской области в России. Космический корабль выводился в космос ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».

Если все пройдет по плану, через пять суток станция выйдет на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 км, где проведет еще от трех до семи суток для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского. Завершающий этап проекта намечен на период после 2035 года, в тому моменту строительство полноценной посещаемой базы на Луне должно быть окончено.

Автоматическую станцию «Луна-25» разработали сотрудники ракетно-космического комплекса «НПО имени С.А. Лавочкина». Это будет первая станция в истории современной России, которая долетит до поверхности Луны, последний советский спускаемый аппарат побывал на спутнике в 1976 году.

Главная задача экспедиции — отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса, чтобы создать задел для будущих миссий. Этим займется орбитальная часть автоматического зонда. Как отмечали в «Роскосмосе», критическую важность мягкой посадки уже показал опыт других стран.