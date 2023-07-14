Приложение «МегаФон» пропало из Google Play

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Приложение оператора «МегаФон» пропало из магазина приложений Google Play, убедился РБК. При этом из Google Play не было удалено приложение eMotion для звонков между абонентами «МегаФона» по WiFi.

В компании «МегаФон» подтвердили РБК, что основное приложение было удалено. «Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что приложение по-прежнему доступно в других магазинах: AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте «МегаФона». В магазине от Apple — App Store — приложение тоже осталось, убедился РБК.

В апреле «МегаФон» попал под санкции США. Компания назвала ограничения несправедливыми и пообещала их оспорить.