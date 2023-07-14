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Приложение «МегаФон» пропало из Google Play

Приложение «МегаФон» пропало из магазина приложений Google Play
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Приложение оператора «МегаФон» пропало из магазина приложений Google Play, убедился РБК. При этом из Google Play не было удалено приложение eMotion для звонков между абонентами «МегаФона» по WiFi.

В компании «МегаФон» подтвердили РБК, что основное приложение было удалено. «Мы связались с партнером по этому вопросу. Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что приложение по-прежнему доступно в других магазинах: AppGallery, Xiaomi GetApps, RuStore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте «МегаФона». В магазине от Apple — App Store — приложение тоже осталось, убедился РБК.

В апреле «МегаФон» попал под санкции США. Компания назвала ограничения несправедливыми и пообещала их оспорить.

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