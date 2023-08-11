В Турции после землетрясения пострадали 23 человека

23 человека пострадали в результате землетрясения на востоке Турции в Малатье. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter (новое название — X).

«23 наших гражданина, в том числе 22 человека в Малатье и один в Адыямане, получили ранения в результате падения или прыжка с высоты», — рассказал Коджа.

По его словам, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Ешилюрт в городе Малатья. Управление по борьбе со стихийными бедствиями Турции сообщило, что подземные толчки произошли на глубине 7 км. Жертв нет. В общей сложности, для помощи людям была задействована 21 машина скорой помощи и семь бригад спасателей.

25 июля в Центральной Турции также произошло землетрясение магнитудой 5,5, очаг залегал на глубине 12 км. После этого последовало еще 16 толчков магнитудой, не превышающей 3,8.

Сейсмологи ожидают, что в Стамбуле и в регионе Мраморного моря до 2030 года с высокой вероятностью может случиться землетрясение магнитудой выше 7. В феврале в стране произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли более 48 тыс. человек, еще 115 тыс. человек пострадали.