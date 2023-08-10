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В Курской области под обстрел попала деревня Заболотовка

Губернатор Старовойт: со стороны Украины обстреляна деревня Заболотовка
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попала деревня Заболотовка в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано восемь прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей. Собственникам окажем помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт регулярно сообщает об обстрелах территории области. 6 августа он рассказал, что деревня Кулига Рыльского района попала под обстрел со стороны Украины.

В результате повреждения получили окна, кровли и фасады трех домовладений, а также три окна в здании школы.

Кроме того, повреждены трактор и легковой автомобиль. Рыльский район граничит с Сумской областью Украины.

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обстрел Белгородская область Роман Старовойт
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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