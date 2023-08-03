Богомаз сообщил об обстреле села Соловьевка в Брянской области

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ВСУ обстреляли село Соловьевка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский Хутор. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об ударах по населенным пунктам со стороны Украины.

1 августа Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи. В результате обстрела села было повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение.

За день до этого губернатор сообщил об обстреле села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. «В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение», — писал он.