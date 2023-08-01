Брянский губернатор сообщил об обстреле села Чуровичи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 100,94 (+0,98) Инвестиции, 31 июл, 19:04 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 91,59 (+0,61) Инвестиции, 31 июл, 19:04
В Перми полиция задержала группу фальшивомонетчиков Финансы, 11:39
Кто не собрал лайки, должен отжаться: как создатель TikTok строил команду Pro, 11:38
Приложения Тинькофф Банка удалили из Google Play и App Store Политика, 11:38
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 11:37
FTX сообщила о планах перезапуска биржи Крипто, 11:32
Российский боец Волков потерял одну строчку в рейтинге UFC Спорт, 11:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Петербурге суд оштрафовал Oxxxymiron за отсутствие пометки «иноагента» Политика, 11:18
В Думе предложили дать отсрочку от призыва отцам детей до трех лет Политика, 11:16
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Nissan представил заряженную версию спорткупе Fairlady Z Авто, 11:12
Кузнецов отреагировал на информацию о запросе обмена из клуба Овечкина Спорт, 11:11
Брянский губернатор сообщил об обстреле села Чуровичи Политика, 11:09
Специалисты начали оценивать ущерб для здания Минэка после атаки дрона Политика, 11:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Чуровичи

Губернатор Богомаз: в Брянской области обстреляли село Чуровичи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Село Чуровичи находится на юго-западе Брянской области, в 200 км к юго-западу от Брянска. Климовский район, где оно расположено, на юге граничит с Черниговской областью Украины.

29 июля Богомаз уже сообщал об обстреле этого села. Пострадавших не было, В результате обстрела были повреждены четыре жилых домовладения.

После начала военной операции на Украине власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ. Накануне Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. 30 июля он написал в телеграм-канале, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрелов пострадавших не было.

Теги
Персоны
Брянская область Украина ВСУ Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
В Брянской области украинский дрон атаковал здание УВД
Политика
В Брянской области задержали россиянина, собиравшегося воевать за ВСУ
Политика
В двух селах Брянской области пропало электричество после обстрела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter