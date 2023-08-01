Брянский губернатор сообщил об обстреле села Чуровичи

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ВСУ обстреляли село Чуровичи Климовского района Брянской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля, здание недействующего социального учреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Село Чуровичи находится на юго-западе Брянской области, в 200 км к юго-западу от Брянска. Климовский район, где оно расположено, на юге граничит с Черниговской областью Украины.

29 июля Богомаз уже сообщал об обстреле этого села. Пострадавших не было, В результате обстрела были повреждены четыре жилых домовладения.

После начала военной операции на Украине власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ. Накануне Богомаз сообщил об обстреле села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. 30 июля он написал в телеграм-канале, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрелов пострадавших не было.