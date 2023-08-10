Минобороны заявило об ударах по десяти объектам ВСУ на трех направлениях

Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили свыше десяти объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, по словам Астафьева, российская штурмовая авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава украинских войск близ населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка. Вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ около поселка Курдюмовка и села Клещеевка под Артемовском.

В сводке от 9 августа Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили места дислокации личного состава и техники ВСУ в 132 районах. Днем ранее министерство отчиталось о поражении передового пункта управления объединенной группировки украинских войск «Хортица» и уничтожении трех складов боеприпасов.