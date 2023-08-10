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Минобороны заявило об ударах по десяти объектам ВСУ на трех направлениях

Минобороны: бомбардировщики Су-34 поразили более десяти объектов ВСУ на трех направлениях
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Военная операция на Украине
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press)

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили свыше десяти объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, по словам Астафьева, российская штурмовая авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава украинских войск близ населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка. Вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ около поселка Курдюмовка и села Клещеевка под Артемовском.

В сводке от 9 августа Минобороны сообщило, что авиация, ракетные войска и артиллерия поразили места дислокации личного состава и техники ВСУ в 132 районах. Днем ранее министерство отчиталось о поражении передового пункта управления объединенной группировки украинских войск «Хортица» и уничтожении трех складов боеприпасов.

Минобороны заявило об ударах по десяти объектам ВСУ на трех направлениях
Минобороны заявило об ударах по десяти объектам ВСУ на трех направлениях

Теги
Минобороны ВСУ Украина Су-34
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