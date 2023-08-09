Балицкий сообщил об отражении атаки четырех групп ВСУ в районе Орехова

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Российские военные отразили атаку четырех штурмовых групп ВСУ на 12 пикапах в районе Орехова в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, противник понес значительные потери и лишился почти всех машин, оставшиеся военнослужащие отошли на свои позиции. В районе Пятихаток российские военные уничтожили группу пехоты, которая переносила боеприпасы, и склад снарядов.

«Всего за прошедшие сутки противник совершил 53 попытки обстрелять населенные пункты Запорожской области на пологовском, токмакском и васильевском направлениях», — добавил Балицкий.

6 августа он сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу в Токмаке в Запорожской области. Здание было частично повреждено, никто не пострадал.

В тот же день российские войска на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки «вскрыли выдвижение группы» ВСУ в сторону российских позиций. По словам Балицкого, украинские силы попали под обстрел и отступили.

ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери, утверждал Балицкий в конце июля. Об отражении украинских атак на запорожском направлении регулярно отчитывается Минобороны.