Балицкий сообщил об отражении атаки четырех групп ВСУ в районе Орехова
Российские военные отразили атаку четырех штурмовых групп ВСУ на 12 пикапах в районе Орехова в Запорожской области, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, противник понес значительные потери и лишился почти всех машин, оставшиеся военнослужащие отошли на свои позиции. В районе Пятихаток российские военные уничтожили группу пехоты, которая переносила боеприпасы, и склад снарядов.
«Всего за прошедшие сутки противник совершил 53 попытки обстрелять населенные пункты Запорожской области на пологовском, токмакском и васильевском направлениях», — добавил Балицкий.
6 августа он сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по хлебозаводу в Токмаке в Запорожской области. Здание было частично повреждено, никто не пострадал.
В тот же день российские войска на ореховском направлении в районе Малой Токмачки и Новопокровки «вскрыли выдвижение группы» ВСУ в сторону российских позиций. По словам Балицкого, украинские силы попали под обстрел и отступили.
ВСУ пытаются прорвать оборону российских войск в Запорожской области, но сталкиваются с «ожесточенным отпором» и несут большие потери, утверждал Балицкий в конце июля. Об отражении украинских атак на запорожском направлении регулярно отчитывается Минобороны.