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План приазовского наступления ВСУ разработан «натовскими военными» США и Великобритании, заявил «РИА Новости» член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный лишь пешки в этой игре. Они озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит», — убежден он.

Описывая сам план, Рогов отметил, что главная роль в нем отведена быстрому прорыву к побережью Азовского моря с помощью бронетехники. «По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой. Вопрос остается лишь в направлении удара», — продолжил представитель администрации.

В начале марта Рогов предупреждал, что ВСУ готовят весеннее наступление на подконтрольную России часть Запорожской области с целью выйти в азовскому побережью. «Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — пояснял он. Рогов также сообщил, что на подконтрольную Киеву часть Запорожской области переброшены около 3,5 тыс. солдат, прошедших обучение в Британии. В апреле он сообщил, что украинские вооруженные силы скопили достаточную группировку для наступления в Запорожской области.

В Киеве заявляли, что весной планируют контрнаступление. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 10 марта сказал, что ВСУ могут перейти к наступательным действиям через два месяца.