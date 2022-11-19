В Германии бывшего военного признали виновным в шпионаже в пользу России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Антонов обвинил Киев в попытке спровоцировать столкновение России и НАТО Политика, 02:39
В аэропорту Лимы два пожарных погибли после столкновения с самолетом Общество, 02:32
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 02:02
В США заявили об отказе России от «серьезных переговоров» по заключенным Политика, 01:56
В Германии бывшего военного признали виновным в шпионаже в пользу России Политика, 01:32
На Украине оценили сроки восстановления энергоснабжения в случае блэкаута Политика, 01:02
Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP Спорт, 00:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рогов сообщил об ударе по территории завода «Мотор Сич» в Запорожье Политика, 00:21
Хакеры Killnet атаковали сервисы системы Starlink Технологии и медиа, 00:07
Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX Pro, 00:00
Покупка голосов и тысячи смертей. Как ЧМ в Катаре погряз в скандалах Спорт, 00:00
Умер лауреат Пулитцеровской премии и «Грэмми», композитор Нед Рорем Общество, 18 ноя, 23:35
Количество СМИ-иноагентов в России достигло 200 Политика, 18 ноя, 23:31
«Газпром» поставит Азербайджану до 1 млрд куб м газа Бизнес, 18 ноя, 23:08
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Германии бывшего военного признали виновным в шпионаже в пользу России

AP: в Германии бывшего военного признали виновным в шпионаже в пользу России
Суд установил, что бывший немецкий военный передавал российской стороне информацию о немецких резервистах, резюме высокопоставленных военнослужащих и сведения по проекту «Северный поток-2»
Фото: POOL New / Reuters
Фото: POOL New / Reuters

Высший земельный суд Дюссельдорфа признал бывшего офицера запаса вооруженных сил Германии виновным в сотрудничестве с российской разведкой и приговорил его к условному сроку. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя суда.

Суд установил, что с октября 2014 года мужчина контактировал с несколькими высокопоставленными сотрудниками офиса военного атташе при посольстве России в Берлине. Агентство отмечает, они также работали на российскую службу военной разведки ГРУ.

Как пишет AP, 66-летний мужчина передавал российской стороне информацию о немецких резервистах, личные контактные данные и резюме высокопоставленных военнослужащих, а также сведения, связанные с проектом «Северный поток — 2».

Его приговорили к условному сроку — один год и девять месяцев.

Ранее, 11 ноября, сотрудники отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Одного из них подозревают в несанкционированной обработке секретной информации. 

Газета Aftonbladet писала, что фигуранты дела — бывший сотрудник службы госбезопасности (SÄPO) и военной разведки (Must) Швеции 42-летний Пейман Киа, а также его брат — Паям Киа. 

Читайте на РБК Pro
«Перспективы туманные»: что будет с рынком недвижимости после мобилизации Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь Не оставляйте наследство и не экономьте: 9 правил управления финансами Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт

По данным Dagens Nyheter, Пейман Киа работал в одном из самых секретных управлений Must, которое в том числе занимается работой с агентами за границей под чужими именами. 

В тот же день бывший охранник британского посольства в Германии Дэвид Баллантайн Смит на суде в Лондоне признал вину в шпионаже в пользу России. Его обвиняли в передаче российскому военному атташе в Берлине секретных сведений о работе сотрудников дипломатического представительства, их личных данных и номеров телефонов.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Германия Россия шпионаж военный ГРУ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Молдавии заявили о большом числе «российских шпионов»
Политика
Охранник британского посольства признался в шпионаже в пользу России
Политика
В Швеции двух братьев обвинили в шпионаже в пользу России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter