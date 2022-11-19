AP: в Германии бывшего военного признали виновным в шпионаже в пользу России

В Германии бывшего военного признали виновным в шпионаже в пользу России

Суд установил, что бывший немецкий военный передавал российской стороне информацию о немецких резервистах, резюме высокопоставленных военнослужащих и сведения по проекту «Северный поток-2»

Фото: POOL New / Reuters

Высший земельный суд Дюссельдорфа признал бывшего офицера запаса вооруженных сил Германии виновным в сотрудничестве с российской разведкой и приговорил его к условному сроку. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя суда.

Суд установил, что с октября 2014 года мужчина контактировал с несколькими высокопоставленными сотрудниками офиса военного атташе при посольстве России в Берлине. Агентство отмечает, они также работали на российскую службу военной разведки ГРУ.

Как пишет AP, 66-летний мужчина передавал российской стороне информацию о немецких резервистах, личные контактные данные и резюме высокопоставленных военнослужащих, а также сведения, связанные с проектом «Северный поток — 2».

Его приговорили к условному сроку — один год и девять месяцев.

Ранее, 11 ноября, сотрудники отдела национальной безопасности прокуратуры Швеции предъявили двум мужчинам обвинения в шпионаже в пользу России. Одного из них подозревают в несанкционированной обработке секретной информации.

Газета Aftonbladet писала, что фигуранты дела — бывший сотрудник службы госбезопасности (SÄPO) и военной разведки (Must) Швеции 42-летний Пейман Киа, а также его брат — Паям Киа.

По данным Dagens Nyheter, Пейман Киа работал в одном из самых секретных управлений Must, которое в том числе занимается работой с агентами за границей под чужими именами.

В тот же день бывший охранник британского посольства в Германии Дэвид Баллантайн Смит на суде в Лондоне признал вину в шпионаже в пользу России. Его обвиняли в передаче российскому военному атташе в Берлине секретных сведений о работе сотрудников дипломатического представительства, их личных данных и номеров телефонов.