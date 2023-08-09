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Суд утвердил запрет экс-банкиру Урину покидать Россию

Суд оставил в силе запрет вышедшему из колонии экс-банкиру Урину выезжать из России
Матвей Урин, 2012 год
Матвей Урин, 2012 год (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Арбитражный суд Московской области оставил в силе решения нижестоящих инстанций о запрете экс-банкиру Матвею Урину покидать пределы России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«Ограничение права на выезд из страны способствует раскрытию должником имеющихся активов в России», — считают в АСВ.

В октябре 2021 года Арбитражный суд Московской области по заявлению АСВ признал Урина банкротом. Он задолжал кредиторам в общей сложности 2,3 млрд руб. В марте суд запретил Урину покидать Россию.

Урин был бенефициаром пяти банков — Донбанка, Славянского банка, Уралфинпромбанка, «Монетного дома» и Традо-Банка. Центробанк России в 2010 году отозвал у них лицензии. По данным Следственного комитета, бизнесмен основал компании по выводу активов банков, создавая видимость покупки высоколиквидных ценных бумаг крупных российских нефтяных и энергетических компаний, а также банков. Однако ценных бумаг у него не было, и все сделки купли-продажи были фиктивными.

Сергей Игнатьев, который в 2010 году возглавлял ЦБ, назвал ситуацию с банками Урина «наглой финансовой аферой». «Я никогда не поверю, что руководители этих банков ничего даже не подозревали», — говорил он.

В 2010 году Урина задержали. Изначально ему вменили избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена — бывшего члена правления дочерней компании «Газпрома» «Стройтрансгаз» и главного специалиста управления загородной недвижимости «Газпромбанк-Инвест».

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За хулиганство, организацию побоев и умышленное повреждение чужого имущества Урин получил три года колонии, а после пересмотра приговора срок был увеличен до четырех с половиной лет. Затем Урину вменили изготовление поддельных ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК), несколько эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159), а также отмывание денег (ст. 174.1). В марте 2013 года Пресненский суд увеличил срок наказания для Урина до семи с половиной лет, а спустя два с половиной года — еще на год.

В сентябре 2018 года Урин освободился из колонии в Тамбовской области.

Теги
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) суд запрет на выезд банкир
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