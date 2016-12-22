ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,22 66,16 EUR Нал. 79,01 77,89 USD Бирж. 66,61 +0,35 EUR Бирж. 78,30 +0,25 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6732,70 +306,90 IMOEX 2408,60 +0,32% RTSI 1139,20 -0,13% Brent 79,37 +0,79% DJIA 26656,98 +0,95% Nasdaq 8028,23 +0,98%
Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии
Лента новостей
Футболист «Краснодара» вошел в символическую сборную Лиги Европы 15:51, Спорт Суд в Петербурге оштрафовал члена группы поддержки ИГ в WhatsApp 15:48, Общество Сеть биткоина под угрозой: в клиенте Bitcoin Core нашли уязвимость 15:41, Крипто Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии 15:30, Общество Успеть до конца года: стоит ли торопиться с покупкой квартиры 15:23, Недвижимость Минтруд разрешит женщинам водить большегрузные автомобили и спецтехнику 15:22, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:14, РБК и Сбербанк Кремль опроверг отказ Путина разговаривать с Асадом 15:11, Политика Опасный прецедент: что означают новые санкционные меры США 15:09, Экономика Минюст заявил о планах обжаловать решение Гааги по «Нафтогазу» 15:08, Бизнес Московская биржа отложила торги иностранными акциями: к чему это приведет 15:05, Quote Дорогие кадры: какие предметы из фильмов продавали на аукционах 15:04, Фотогалерея  Число потерпевших по делу о пытках в ярославских колониях достигло пяти 14:59, Общество Чемпион мира в составе сборной Италии Джилардино завершил карьеру 14:56, Спорт Молодость знает: почему взрослые сходят с ума по 20-летним музыкантам 14:50, Pink Кремль назвал действия США «санкционной истерикой» 14:47, Политика Россия и Турция согласовали границы демилитаризированной зоны в Идлибе 14:45, Политика Тим Дрейпер: я все еще уверен, что Bitcoin подорожает до $250 тыс. 14:44, Крипто Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за действий США 14:41, Экономика Всегда в фокусе: как устроены одни очки для всех расстояний 14:40, Партнерский материал «Ренова» снизила долю в Уральском турбинном заводе 14:18, Бизнес Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 14:10, Партнерский материал Более половины россиян не слышали об итогах выборов 9 сентября 14:01, Политика «Толкают миллиардеров в руки Путина»: западные СМИ о новых санкциях 13:56, Политика Bitcoin и Ethereum ожидаемо подорожали: как работают сигналы экспертов 13:53, Крипто Товарные знаки «Ёлки-палки» и «Маленькая Япония» продадут с торгов 13:51, Бизнес Правительство увеличит финансирование кремлевских лагерей на 103 млн руб. 13:48, Политика РБК объясняет: что будет с выборами в Приморье 13:44, Политика 
Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии
Общество, 15:30
0
Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии
Экс-владелец нескольких банков Матвей Урин вышел из колонии из-за пересчета сроков. Он был осужден за несколько эпизодов мошенничества и избиение голландского бизнесмена и топ-менеджера Газпрома из-за дорожного конфликта.
Матвей Урин в зале заседаний Замоскворецкого суда Москвы, 2012 год (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате МВД и подтвердил знакомый семьи Уриных, помощник депутата Олега Смолина Сергей Комков, инициировавший несколько обращений в правоохранительные органы в защиту осужденного. Адвокат Геннадий Шило, который ранее выступал защитником в деле Урина, подтвердил РБК, что Матвей Урин освободился. «Ему сделали пересчет срока», - отметил защитник.

На сайте Тамбовского облсуда есть карточка материала в отношении Урина, речь идет о его ходатайстве об уменьшении срока наказания, уточнили собеседники РБК. В августе Рассказовский райсуд Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил это ходатайство, а облсуд 6 сентября оставил его в силе. В Рассказовском райсуде и Тамбовском облсуде в течение дня не ответили на звонки РБК.

Адвокат Урина Александр Перелыгин в беседе с РБК отказался от комментариев, сославшись на необходимость получить разрешение клиента на освещение ситуации.

Урин был задержан в конце 2010 года и находился в столичных СИЗО «Лефортово» и «Бутырка» около пяти лет. В сентябре 2015 года по совокупности нескольких приговоров бизнесмен получил 8,5 лет колонии и был этапирован в исправительную колонию № 3 Тамбовского управления ФСИН. Всего он провел в заключении чуть менее восьми лет.

В июне Госдума приняла закон, вводящий новые правила зачета времени, проведенного под стражей до приговора, в срок наказания. Теперь, если суд приговорит обвиняемого к лишению свободы в исправительной колонии общего режима, один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Для колонии строгого режима сохраняется соотношение один к одному. Поправки не касаются осужденных по отдельным составам УК, а также тех, у кого за время заключения появились дисциплинарные взыскания.

К августу пересчета срока через суд добились 167 осужденных, сообщала ФСИН.

Изначально Урину вменили избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена — бывшего члена правления дочерней компании «Газпрома» — «Стройтрансгаз» и главного специалиста управления загородной недвижимости «Газпромбанк-Инвест». 14 ноября 2010 года Урин и шестеро его охранников ехали на двух автомобилях по Рублево-Успенскому шоссе и отказались уступать дорогу BMW, за рулем которой был Фаассен. Как сообщала тогда Генпрокуратура, Урин использовал «аварийную ситуацию как надуманный повод для предъявления претензий водителю BMW». Охрана банкира избила голландца битами и повредили его автомобиль.

Урин с охранниками был задержан вскоре после инцидента на Новом Арбате, в задержании принимали участие офицеры ФСО, а также лично будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда возглавлявший ГУ МВД по Москве, писали «Ведомости». Издание называло Фаассена «якобы знакомым дочери» Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

За хулиганство, организацию побоев и умышленное повреждение чужого имущества Урин получил три года колонии, а после пересмотра приговора срок был увеличен до 4,5 лет.

В дальнейшем Урину, который контролировал несколько банков (Славянский банк, Традо-банк, «Монетный двор», Уралфинпромбанк и Донбанк), вменили изготовление поддельных ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК), несколько эпизодов мошенничества (ч.4 ст. 159), а также отмывание денег (ст. 174.1). Дела касались махинаций с векселями, торговли фиктивными акциями и облигациями и обналичивания полученных денег через фирмы-однодневки. Только по одному из этих дел ущерб, причиненный Уриным, по подсчетам СКР составлял 16 млрд руб. В марте 2013 года Пресненский суд увеличил срок наказания Урину до 7,5 лет, а спустя два с половиной года — еще на год.

Лицензии у банков Урина были отозваны. Возглавлявший тогда Центробанк Сергей Игнатьев в декабре 2010 года называл ситуацию с банками Урина «наглой финансовой аферой». «Я никогда не поверю, что руководители этих банков ничего даже не подозревали», — отметил он.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина.
Теги: Банки , ДТП
Главное
Кремль назвал действия США «санкционной истерикой» Политика
Материалы по теме
Владельца империи банков-однодневок Матвея Урина посадили на 7,5 года Общество
Экс-глава управления Пробизнесбанка получила три с половиной года тюрьмы Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter