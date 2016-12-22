Избивший топ-менеджера «Газпрома» банкир Урин вышел из колонии

Экс-владелец нескольких банков Матвей Урин вышел из колонии из-за пересчета сроков. Он был осужден за несколько эпизодов мошенничества и избиение голландского бизнесмена и топ-менеджера Газпрома из-за дорожного конфликта.

Матвей Урин в зале заседаний Замоскворецкого суда Москвы, 2012 год (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Об этом РБК сообщил источник в центральном аппарате МВД и подтвердил знакомый семьи Уриных, помощник депутата Олега Смолина Сергей Комков, инициировавший несколько обращений в правоохранительные органы в защиту осужденного. Адвокат Геннадий Шило, который ранее выступал защитником в деле Урина, подтвердил РБК, что Матвей Урин освободился. «Ему сделали пересчет срока», - отметил защитник.

На сайте Тамбовского облсуда есть карточка материала в отношении Урина, речь идет о его ходатайстве об уменьшении срока наказания, уточнили собеседники РБК. В августе Рассказовский райсуд Тамбовской области (в этом районе находится колония, в которой Урин отбывал наказание) удовлетворил это ходатайство, а облсуд 6 сентября оставил его в силе. В Рассказовском райсуде и Тамбовском облсуде в течение дня не ответили на звонки РБК.

Адвокат Урина Александр Перелыгин в беседе с РБК отказался от комментариев, сославшись на необходимость получить разрешение клиента на освещение ситуации.

Урин был задержан в конце 2010 года и находился в столичных СИЗО «Лефортово» и «Бутырка» около пяти лет. В сентябре 2015 года по совокупности нескольких приговоров бизнесмен получил 8,5 лет колонии и был этапирован в исправительную колонию № 3 Тамбовского управления ФСИН. Всего он провел в заключении чуть менее восьми лет.

В июне Госдума приняла закон, вводящий новые правила зачета времени, проведенного под стражей до приговора, в срок наказания. Теперь, если суд приговорит обвиняемого к лишению свободы в исправительной колонии общего режима, один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. Для колонии строгого режима сохраняется соотношение один к одному. Поправки не касаются осужденных по отдельным составам УК, а также тех, у кого за время заключения появились дисциплинарные взыскания. К августу пересчета срока через суд добились 167 осужденных, сообщала ФСИН.

Изначально Урину вменили избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена — бывшего члена правления дочерней компании «Газпрома» — «Стройтрансгаз» и главного специалиста управления загородной недвижимости «Газпромбанк-Инвест». 14 ноября 2010 года Урин и шестеро его охранников ехали на двух автомобилях по Рублево-Успенскому шоссе и отказались уступать дорогу BMW, за рулем которой был Фаассен. Как сообщала тогда Генпрокуратура, Урин использовал «аварийную ситуацию как надуманный повод для предъявления претензий водителю BMW». Охрана банкира избила голландца битами и повредили его автомобиль.

Урин с охранниками был задержан вскоре после инцидента на Новом Арбате, в задержании принимали участие офицеры ФСО, а также лично будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда возглавлявший ГУ МВД по Москве, писали «Ведомости». Издание называло Фаассена «якобы знакомым дочери» Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

За хулиганство, организацию побоев и умышленное повреждение чужого имущества Урин получил три года колонии, а после пересмотра приговора срок был увеличен до 4,5 лет.

В дальнейшем Урину, который контролировал несколько банков (Славянский банк, Традо-банк, «Монетный двор», Уралфинпромбанк и Донбанк), вменили изготовление поддельных ценных бумаг (ч. 2 ст. 186 УК), несколько эпизодов мошенничества (ч.4 ст. 159), а также отмывание денег (ст. 174.1). Дела касались махинаций с векселями, торговли фиктивными акциями и облигациями и обналичивания полученных денег через фирмы-однодневки. Только по одному из этих дел ущерб, причиненный Уриным, по подсчетам СКР составлял 16 млрд руб. В марте 2013 года Пресненский суд увеличил срок наказания Урину до 7,5 лет, а спустя два с половиной года — еще на год.

Лицензии у банков Урина были отозваны. Возглавлявший тогда Центробанк Сергей Игнатьев в декабре 2010 года называл ситуацию с банками Урина «наглой финансовой аферой». «Я никогда не поверю, что руководители этих банков ничего даже не подозревали», — отметил он.