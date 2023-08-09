После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде под завалами могут находиться пять человек

Губернатор назвал возможное число людей под завалами в Сергиевом Посаде

Фото: Евгения Гура / ТАСС

После взрыва на Загорском оптико-механическом заводе под завалами могут находиться пять человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Под завалами могут находиться пять человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и пять бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию», — написал он в своем телеграм-канале.

Всего в городскую больницу доставили 43 человека, шесть человек находятся в реанимации с ожогами и черепно-мозговыми травмами.

В отделение травматологии поступили 22 человека, уточнил глава региона.

«У остальных — осколочные повреждения средней тяжести», — уточнил Воробьев.

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На месте взрыва продолжается разбор завалов.

Позже губернатор сообщил, что число пострадавших при взрыве выросло до 45 человек.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа 2023 года в ангаре размером 40х40 м.

Там располагался склад пиротехнических изделий, которые арендовала у завода частная компания.

После взрыва всех людей с предприятия эвакуировали, также был эвакуирован расположенный неподалеку детский сад.

Повреждения получили не только сооружения на предприятии, но и жилые дома на двух улицах, а также спорткомплекс.

Власти пообещали помочь жителям поврежденных квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 217 Уголовного кодекса (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов; максимальное наказание — семь лет лишения свободы).