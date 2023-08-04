Балицкий сообщил о ночной атаке беспилотников вблизи Бердянска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали Запорожскую область с помощью беспилотников, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«Около двух часов ночи наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — рассказал Балицкий. По его словам, за прошедшие сутки украинские военные совершили 65 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в токмакском, васильевском и пологовском направлениях.

31 июля Балицкий рассказывал, что из-за обстрела села Басань Пологовского района погибли три человека, еще 15 пострадали. Удар был нанесен около семи вечера, снаряд попал в продуктовый магазин. По словам врио губернатора, под завалы попал 12-летний ребенок.

27 июля Балицкий также говорил, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов в направлении Васильевки, Токмака и Полога, которые попали под удар 41 раз. По его словам, украинские военные пытались прорвать оборону близ Новоданиловки и Новопокровки, но им не удалось.