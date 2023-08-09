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Роскачество обнаружило в курином фарше сальмонеллу и другие бактерии

Роскачество обнаружило в фарше бактерии, в том числе группы кишечной палочки
Фото: Yayah_Ai / Shutterstock
Фото: Yayah_Ai / Shutterstock

Сальмонеллы и другие бактерии, в том числе кишечную палочку, обнаружили в курином фарше, который производят в России, сообщили в Роскачестве. По результатам проверки, только две из 18 торговых марок были признаны высококачественными.

«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести», — говорится в сообщении.

На маркер «Знак качества» могут претендовать только марки «Петелинка» и «Мясницкий ряд», при этом не соответствуют нормам 11 из 18 проверенных позиций.

В фарше марок «Троекурово» и «Перекресток» нашли листерии. У марок «Своя», «Вкусвилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. В фарше еще трех торговых марок — «Троекурово», «Каждый день», «Чернышихинское мясо» — обнаружена кишечная палочка.

Товаром «сомнительной свежести» признали продукцию «Азбуки вкуса», «Чернышихинского мяса» и «Рококо», однако более половины других марок признали свежими.

Только у одного производителя фактическая масса нетто отличалась от заявленной — в упаковку фарша от «Агрокомплекса Выселковский» положили 478,6 гр вместо 500 гр.

При проверке на органолептические показания — визуальные и сенсорные критерии — массовых отклонений не выявили. В продукции пяти товарных марок есть несоответствие по запаху.

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При проверке клетчатки нарушение выявили у одной торговой марки — углевод нашли в составе полуфабриката, однако на упаковке это указано не было.

В составе фарша всех торговых марок не обнаружили ДНК кукурузы, сою нашли только у одного производителя.

По данным Роскачества, бизнес уведомили о нарушениях. Некоторые компании уже назначили дополнительные проверки. Торговая сеть SPAR уведомила об утилизации партий товаров двух торговых марок, «Ашан» инициировал проверки всего ассортимента закупленных полуфабрикатов.

В феврале Роскачество начало проверку роллов «Филадельфия». Тогда в организации сообщили, что сыр в этом блюде, изготовленном в ресторане «Якитория» ненастоящий, потому что содержит растительные жиры.

В марте Роскачество заявило о кишечной палочке в 40% роллов «Филадельфия». Кроме того, исследования показали, что во всех роллах выявили превышения по количеству микроорганизмов.

По словам главы Роскачества Максима Протасова, назвать роллы рыбным изделием нельзя, потому что в них содержится 9–31% рыбы от удельного веса продукта, вместо этого в них должно быть более 40%.

Теги
«Роскачество» кишечная палочка проверка
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