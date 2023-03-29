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Роскачество заявило о кишечной палочке в 40% роллов «Филадельфия»

Роскачество: в 40% роллов «Филадельфия» любого ресторана есть кишечная палочка

В 40% роллов «Филадельфия» в России обнаружена кишечная палочка вне зависимости от ресторана, в котором заказано блюдо. Об этом газете «Известия» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка <...>. В 100% случаев, то есть во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов», — заявил Протасов.

По его словам, это говорит о неправильном хранении продуктов и несоблюдении температурного режима как для компонентов, так и для конечного продукта, а также о нарушении санитарно-гигиенических норм.

Исходя из исследований, проведенных Роскачеством, назвать роллы рыбным изделиям нельзя, поскольку для этого в них должно быть более 40% рыбы. «Согласно нашим испытаниям, рыбы там содержится 9-31% от удельного веса продукта», — отметил Протасов. В связи с этим Роскачество планирует выступить «с инициативой по нормированию микробиологических показателей в роллах».

17 февраля Роскачество сообщило, что сыр в роллах «Филадельвия» из ресторана «Якитория» ненастоящий, поскольку он содержит растительные жиры. Представители ресторана заявили об отсутствии претензий к достоверности результатов исследований и уточнили, что усилили контроль за качеством поступающего сырья и пищевой продукции.

О начале проверки «Филадельфии» Роскачество сообщило 7 февраля. Как сказали в ведомстве, необходимость исследования связана с высоким спросом на это блюдо.

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роллы Филадельфия Роскачество Максим Протасов
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