Роскачество признало небезопасными более 50% пресервов из сельди

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Более 52% пресервов из сельди в масле, которые исследовало Роскачество, не соответствуют требованиям о безопасности, высококачественной продукцией можно назвать продукцию пяти марок, причем одна из них — белорусская («Моя цена»). На российский знак качества могут претендовать пресервы четырех брендов — «Балтийский берег», «Лента», «Меридиан» и «Просто», следует из результатов мониторинга.

Из закупленных 19 марок пресервов и одной марки слабосоленой рыбной продукции в масле по ГОСТу не произведена ни одна. Продукция 13 марок изготовлена по ТУ (технические условия), пяти — по СТО (стандарты организации), у двух марок документ не указан. Пресервы исследовали по 32 показателям безопасности и качества. Цена на момент закупки составляла от 34,99 до 89,95 руб. за 100 г.

В пяти закупленных для мониторинга закусках выявили превышения по всем трем показателям: содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесневых грибов — это марки «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей» и Vici. По содержанию микроорганизмов и дрожжей превышение нормы обнаружили в сельди марки «Тесей».

Превышение норм только по содержанию микроорганизмов зафиксировали в пресервах «Каждый день» и белорусской Leor, а в сельди брендов Delicatesse de Mare и «Русское море», произведенной в Белоруссии, выявили нарушения по содержанию дрожжей. «То есть в продукции десяти ТМ зафиксировали нарушения по показателям микробиологии», — заключили в Роскачестве.

Доктор технических наук, профессор, замдиректора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова пояснила, что наличие в пресервах плесени, превышения по дрожжам и микроорганизмам приводит к порче продукта до конца срока годности и бомбажу упаковки. Причиной не соответствующих требованиям показателей, по словам эксперта, может стать несоблюдение санитарных норм и технологий изготовления продукта либо режима хранения в магазине и во время транспортировки.

Товары с микробиологическими нарушениями закупали в Москве в торговых сетях «Ашан», «Лента», «Верный» и интернет-магазине «Перекресток. Впрок».

Кроме того, семь производителей пресервов нарушили соотношение рыбы и масла в продукции. Согласно требованиям рыбы должно быть не меньше 65%, а масла — не больше 35%. В продукции брендов «А’море», «Атлантика», «Марти», «О’Кей», «Океан», «Русское море» и Vici рыбы оказалось меньше, чем должно быть.

В продукции ни одной из исследованных марок не обнаружили превышения по консервантам. Не выявлено и отклонений по количеству менее питательных прихвостовых кусков в банке.