Роскачество обнаружило в роллах из «Якитории» ненастоящий сыр

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Роскачество обнаружило в сыре роллов «Филадельфия» из ресторана «Якитория» фитостерины, а это говорит о том, что молочные жиры были заменены растительными и сыр является фальсификатом, сообщили в пресс-службе организации в отчете по итогам исследования.

«Сыр с содержанием растительных жиров обнаружен в роллах только одной марки среди всех исследованных. Такой компонент не может называться сыром, это фальсификат», — объяснила замглавы Роскачества Елена Саратцева, отметив, что в карточке товара и маркировке не было указано, что при приготовлении использовался сыр с заменителями молочного жира.

«Якитория» в письме, которое получило Роскачество, заявила об отсутствии претензий к достоверности результатов исследований. В сети ресторанов также сообщили, что на предприятии, где были закуплены роллы, усилили контроль за качеством поступающего сырья и пищевой продукции и наличием сопроводительных документов.

О начале проверки роллов «Филадельфия» Роскачество сообщило 7 февраля. «Необходимость исследования связана с высоким спросом на блюда, которые относят к японской кухне, в том числе многочисленными запросами потребителей на оценку их качества, а также с разнообразием форматов заведений общественного питания», — объяснили в ведомстве.

Планировалось закупить роллы 10–15 торговых марок в известных сетевых ресторанах японской кухни, московских заведениях премиум-класса, а также торговых сетях и службах доставки.

В январе РБК изучил недавние исследования Роскачества и составил по их результатам подборку того, что можно смело покупать, а от каких продуктовых марок лучше воздержаться, если речь идет о рыбных закусках или 20-процентной сметане, а также как правильно есть сыр, чтобы от него было больше пользы для организма.