branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Роскачество обнаружило в курином фарше сальмонеллу и другие бактерии Общество, 13:09
Чем Россия привлекательна для иностранных туристов Новая экономика, 13:06
Шойгу заявил о 360-тысячной группировке у границ Союзного государства Политика, 13:05
На рынке «Садовод» в Москве выявили случаи кори Общество, 13:04
«Коммерсантъ» узнал детали проверки по делу о выселении детей из лагеря Общество, 13:04
Живым в помощь: как внедряются нейросети в российской медицине Национальные проекты, 12:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:58
СК завел дело после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде Общество, 12:57
Хейтеры бренда: какой урон наносят негативные отзывы и что с этим делать Pro, 12:56
Названы самые подорожавшие типы жилья на курортах Черного моря Недвижимость, 12:56
Шэрон Стоун пригласили в Брест после репоста тренировки хоккейного клуба Спорт, 12:48
Роли народной артистки СССР Веры Васильевой. Видео Общество, 12:45
ЦБ не будет ограничивать использование цифровых рублей Финансы, 12:44
Война санкций ,  
0 

Генконсул в Хьюстоне заявил о желании бизнеса США вернуться в Россию

Генконсул Захаров: крупный бизнес США хочет вернуться на российский рынок
Сюжет
Война санкций
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Крупный бизнес США не хочет терять российский рынок и хотел бы возобновить сотрудничество. Об этом заявил ТАСС генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, привлекательные для американского бизнеса проекты в Африке и Латинской Америке по своей доходности не могут заменить проекты в России. «Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. Выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия», — сказал Захаров.

Ранее Financial Times сообщила, что крупнейшие европейские компании в России с начала военной операции на Украине потеряли по меньшей мере €100 млрд. Газета изучила отчеты 600 фирм, из них 176 «зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий».

Больше всего убытков понесли нефтегазовые компании. Например, BP, Shell и Total Energies сообщили о расходах в размере €40,6 млрд. Также большие потери были зафиксированы среди финансовых компаний и банков — €17,5 млрд, коммунальных предприятий — €14,7 млрд, чуть меньше — у промышленных (например автопроизводителей) — €13,6 млрд.

Теги
Генконсул США Крупный бизнес уход с рынка
Материалы по теме
FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с февраля 2022-го
Бизнес
Эксперты оценили потери отрасли беспилотников из-за запрета на полеты
Технологии и медиа
Австрийский Raiffeisen оценил потери от ослабления рубля в €856 млн
Финансы