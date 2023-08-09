Генконсул в Хьюстоне заявил о желании бизнеса США вернуться в Россию

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Крупный бизнес США не хочет терять российский рынок и хотел бы возобновить сотрудничество. Об этом заявил ТАСС генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, привлекательные для американского бизнеса проекты в Африке и Латинской Америке по своей доходности не могут заменить проекты в России. «Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. Выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия», — сказал Захаров.

Ранее Financial Times сообщила, что крупнейшие европейские компании в России с начала военной операции на Украине потеряли по меньшей мере €100 млрд. Газета изучила отчеты 600 фирм, из них 176 «зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий».

Больше всего убытков понесли нефтегазовые компании. Например, BP, Shell и Total Energies сообщили о расходах в размере €40,6 млрд. Также большие потери были зафиксированы среди финансовых компаний и банков — €17,5 млрд, коммунальных предприятий — €14,7 млрд, чуть меньше — у промышленных (например автопроизводителей) — €13,6 млрд.