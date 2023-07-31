Heineken заявила об обесценивании российских активов на €201 млн

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
СК сообщил о ранении 12-летней девочки винтом катера в Самарской области Общество, 14:20
Нейросети для юриста: какие сервисы облегчат жизнь бизнесу Pro, 14:13
МЧС заявило о десятках раненых и погибших за последние дни из-за непогоды Общество, 14:08
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 14:06
Болельщиков «Балтики» облили зеленкой в Москве перед игрой со «Спартаком» Спорт, 14:05
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
Собянин анонсировал скорый запуск станций «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Город, 14:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Акции Сбербанка обновили максимум с 18 февраля 2022 года Инвестиции, 14:02
Компания объяснила, почему Astoria Grande перестанет заходить в Батуми Общество, 13:53
Жители Сан-Франциско пожаловались на слепящий логотип X на здании Twitter Технологии и медиа, 13:47
Шойгу заявил о потере Украиной более 20 тыс. военных за месяц Политика, 13:40
Путин подписал закон о погашении ипотеки погибших в спецоперации Недвижимость, 13:39
Путин установил ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян Экономика, 13:30
Минобороны Греции по ошибке опубликовало секретные карты Политика, 13:29
Бизнес ,  
0 

Heineken заявила об обесценивании российских активов на €201 млн

Heineken заявила об обесценивании продаваемых российских активов на €201 млн
Heineken продает свои российские активы, покупатель уже найден, сделка ждет одобрения правительства страны. Пока этого не произошло, активы обесцениваются
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российские активы пивоваренного концерна Heineken обесценились на €201 млн, сообщается в полугодовом отчете компании.

«Мы не получаем никакой финансовой выгоды от текущей деятельности, не получим прибыль от продажи бизнеса и понесли убыток от обесценивания на сегодняшний день в размере €201 млн (€88 млн в декабре 2022 года и €113 млн в июне 2023 года), в результате чего чистая балансовая стоимость равна нулю по состоянию на 30 июня 2023 года», — говорится в отчета.

В Heineken также заявили, что операционная прибыль компании в основном из-за обесценивания активов упала на 22,2%, до €1,6 млрд.

Компания в апреле сообщила, что нашла покупателя на свой российский бизнес и направила заявку на одобрение сделки российскими властями, однако пока прогресса в данном вопросе нет.

В Россию Heineken пришла в 2002 году, а в 2022-м объявила о планах покинуть рынок страны. Компании принадлежат семь пивоварен — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. На них работают около 2 тыс. сотрудников.

Выручка Heineken за первые шесть месяцев года оказалась на уровне €17,4 млрд (за аналогичный прошлогодний период было на €1 млрд меньше, то есть рост составил 6,3%). Чистая выручка выросла до €14,5 млрд соответственно (на 7,7%). В то же время чистая прибыль уменьшилась до €1,16 млрд (на 8,6%).

Читайте на РБК Pro
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
«Я ел как наркоман»: актер Уилл Смит — о сбалансированном питании
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала

Компания также отметила снижение объема производства пива за первое полугодие на 5,6% по сравнению с прошлым годом, в том числе объемы выпуска премиального пива упали на 6,5% за счет Вьетнама и России.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Heineken пиво уход с рынка
Материалы по теме
Российские пивовары попросили разобраться с варкой пива за три дня
Бизнес
Финская OLVI сообщила о планах продать «Лидское пиво» в течение года
Бизнес
Heineken приостановит экспорт пива в Россию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter