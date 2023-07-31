Heineken заявила об обесценивании российских активов на €201 млн

Heineken продает свои российские активы, покупатель уже найден, сделка ждет одобрения правительства страны. Пока этого не произошло, активы обесцениваются

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российские активы пивоваренного концерна Heineken обесценились на €201 млн, сообщается в полугодовом отчете компании.

«Мы не получаем никакой финансовой выгоды от текущей деятельности, не получим прибыль от продажи бизнеса и понесли убыток от обесценивания на сегодняшний день в размере €201 млн (€88 млн в декабре 2022 года и €113 млн в июне 2023 года), в результате чего чистая балансовая стоимость равна нулю по состоянию на 30 июня 2023 года», — говорится в отчета.

В Heineken также заявили, что операционная прибыль компании в основном из-за обесценивания активов упала на 22,2%, до €1,6 млрд.

Компания в апреле сообщила, что нашла покупателя на свой российский бизнес и направила заявку на одобрение сделки российскими властями, однако пока прогресса в данном вопросе нет.

В Россию Heineken пришла в 2002 году, а в 2022-м объявила о планах покинуть рынок страны. Компании принадлежат семь пивоварен — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске. На них работают около 2 тыс. сотрудников.

Выручка Heineken за первые шесть месяцев года оказалась на уровне €17,4 млрд (за аналогичный прошлогодний период было на €1 млрд меньше, то есть рост составил 6,3%). Чистая выручка выросла до €14,5 млрд соответственно (на 7,7%). В то же время чистая прибыль уменьшилась до €1,16 млрд (на 8,6%).

Компания также отметила снижение объема производства пива за первое полугодие на 5,6% по сравнению с прошлым годом, в том числе объемы выпуска премиального пива упали на 6,5% за счет Вьетнама и России.