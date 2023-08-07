FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с февраля 2022-го

FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с начала спецоперации на Украине

Европейские компании за более чем полтора года потерпели убытки по меньшей мере, в €100 млрд, в связи с обесценением активов в России либо уходом с рынка страны. Больше всего потеряли энергокомпании, например, BP и Total Energies

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Крупнейшие европейские компании с момента начала российской спецоперации на Украине потеряли, по меньшей мере, €100 млрд, пишет Financial Times (FT), которая проанализировала годовые отчеты компаний.

Газета изучила отчеты 600 фирм, из низ 176 «зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий», сказано в материале. В названную FT суммой не включено повышение расходов, например, на энергоресурсы.

Больше всего убытков понесли нефтегазовые компании. Например, только три из них — BP, Shell и Total Energies — сообщили о расходах в размере €40,6 млрд. Однако высокие цены на энергоносители позволили этим компаниям получить значительную прибыль, превышающую потери.

Также большие расходы были зафиксированы среди финансовых компаний и банков — €17,5 млрд, коммунальных предприятий — €14,7 млрд, чуть меньше — у промышленных (например, автопроизводителей) — €13,6 млрд.

По странам больше всех потеряли компании из Великобритании, Германии и Франции.

По компаниям потери распределились следующим образом:

BP — $25,5 млрд (€23,3 млрд по курсу на момент публикации);

Total Energies — $14,8 млрд (€13,5 млрд по курсу на момент публикации);

Uniper — €5,7 млрд;

Fortum — €5,3 млрд;

Shell — $4,1 млрд (€3,7 по курсу на момент публикации);

OMV — €2,5 млрд;

Equinor — €1 млрд;

Renault — €2,3 млрд;

Volkswagen — €2 млрд;

Société Générale — €3,1 млрд.

В прошлом году свое исследование по потерям крупнейших иностранных компаний, приостановивших и ограничивших свою деятельность в России, проводил Центр стратегических разработок (ЦСР). К «крупнейшим» центр относил 600 фирм с выручкой в России от 5,7 млрд руб. В октябре эксперты ЦСР заявили, что с конца февраля 2022 года такие фирмы потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходилось на бизнес, решивший покинуть Россию.