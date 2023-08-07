FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с февраля 2022-го
Крупнейшие европейские компании с момента начала российской спецоперации на Украине потеряли, по меньшей мере, €100 млрд, пишет Financial Times (FT), которая проанализировала годовые отчеты компаний.
Газета изучила отчеты 600 фирм, из низ 176 «зафиксировали обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения российских предприятий», сказано в материале. В названную FT суммой не включено повышение расходов, например, на энергоресурсы.
Больше всего убытков понесли нефтегазовые компании. Например, только три из них — BP, Shell и Total Energies — сообщили о расходах в размере €40,6 млрд. Однако высокие цены на энергоносители позволили этим компаниям получить значительную прибыль, превышающую потери.
Также большие расходы были зафиксированы среди финансовых компаний и банков — €17,5 млрд, коммунальных предприятий — €14,7 млрд, чуть меньше — у промышленных (например, автопроизводителей) — €13,6 млрд.
По странам больше всех потеряли компании из Великобритании, Германии и Франции.
По компаниям потери распределились следующим образом:
- BP — $25,5 млрд (€23,3 млрд по курсу на момент публикации);
- Total Energies — $14,8 млрд (€13,5 млрд по курсу на момент публикации);
- Uniper — €5,7 млрд;
- Fortum — €5,3 млрд;
- Shell — $4,1 млрд (€3,7 по курсу на момент публикации);
- OMV — €2,5 млрд;
- Equinor — €1 млрд;
- Renault — €2,3 млрд;
- Volkswagen — €2 млрд;
- Société Générale — €3,1 млрд.
В прошлом году свое исследование по потерям крупнейших иностранных компаний, приостановивших и ограничивших свою деятельность в России, проводил Центр стратегических разработок (ЦСР). К «крупнейшим» центр относил 600 фирм с выручкой в России от 5,7 млрд руб. В октябре эксперты ЦСР заявили, что с конца февраля 2022 года такие фирмы потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходилось на бизнес, решивший покинуть Россию.