В Екатеринбурге самокатчик обстрелял Mercedes

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В центре Екатеринбурга мужчина на самокате обстрелял автомобиль Mercedes. Об этом сообщает E1 со ссылкой на владелицу машины.

Инцидент произошел 8 августа на Московской улице. Потерпевшая рассказала изданию, что автомобиль зарегистрирован не ее компанию, в которой она занимает пост генерального директора. Утром женщина приехала к администрации Верх-Исетского района, припарковала машину и зашла в здание.

По ее словам, пока она была в администрации, к автомобилю подъехал мужчина на самокате: он подошел к задней пассажирской двери и выстрелил в тонированное окно. «Я считаю, что это было покушение на меня. Стреляли на уровне головы», — сказала она. Женщина написала заявление в полицию.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сообщили E1 в управлении МВД по Екатеринбургу. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту, рассказали в полиции.

Потерпевшая считает, что к повреждению ее автомобиля может быть причастен бизнесмен, который задолжал ей 15 млн руб. Незадолго до происшествия суд обязал его выплатить деньги.

3 августа мужчина бросил предмет, похожий на гранату, в салон машины около бизнес-центра «Москва-Сити», сообщала пресс-служба МВД. По данным Baza, произошел взрыв, в результате которого в автомобиле выбило стекла.

Мужчину задержали. Как рассказали в МВД, он потребовал от водителя, с которым у него возник конфликт, «отвезти его туда, куда он укажет», угрожая «предметом, похожим на пистолет». Когда тот отказался, мужчина кинул в салон машины, предположительно, страйкбольную гранату. Никто не пострадал.