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В центре Москвы сгорел суперкар Lamborghini

В Хилковом переулке в центре Москвы сгорел суперкар Lamborghini

В центре Москвы сгорел суперкар Lamborghini
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В центре Москвы, в Хилковом переулке, загорелся суперкар Lamborghini, сообщил телеграм-канал Baza.

Автомобиль выгорел практически полностью. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва»

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, где запечатлен момент начала возгорания Lamborghini. Водитель резко разогнался и проехал несколько метров, после чего машина начала дымиться, а затем загорелась. Судя по видео, водитель вышел из салона до того, как автомобиль полностью загорелся. Машину уже потушили.

3 августа мужчина бросил предмет, похожий на гранату, в салон машины около бизнес-центра «Москва-Сити», сообщала пресс-служба МВД. По данным Baza, произошел взрыв, в результате которого в автомобиле выбило стекла.

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Мужчину задержали. Как рассказали в МВД, он потребовал от водителя, с которым у него возник конфликт, «отвезти его туда, куда он укажет», угрожая «предметом, похожим на пистолет». Когда тот отказался, мужчина кинул в салон машины, предположительно, страйкбольную гранату. Никто не пострадал.

Теги
Москва машина легковые автомобили пожары Lamborghini
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