Кремль отказался на слово верить гарантиям США по зерновой сделке

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Москва не готова на слово верить заявлениям США о гарантиях по экспорту продовольствия при возвращении в зерновую сделку. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На слово — нет», — сказал он.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы дать гарантии безопасности экспорта всем участникам зерновой сделки, в том числе России, если Москва примет решение продлить соглашение.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке участия в соглашении. Москва считает, что российская часть сделки не была выполнена.

Власти неоднократно заявляли, что Россия не против зерновой сделки и может вернуться в нее при выполнении требований Москвы. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, снятие запрета на доступ в порты и другие условия.