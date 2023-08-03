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Украина сократит посевы на фоне выхода России из зерновой сделки

Bloomberg: украинские агрохолдинги решили сократить посевы после развала зерновой сделки
Украинские агрохолдинги сокращают посевы на фоне приостановки участия России в зерновой сделке и проблем с экспортными коридорами. Из-за трудностей у других ключевых экспортеров зерна выгоду может получить Россия
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

Украинские сельскохозяйственные компании сокращают посев озимых культур после решения России выйти из зерновой сделки, в рамках которой действовал коридор для вывоза продукции из черноморских портов, пишет Bloomberg.

Посевы пшеницы уже сокращают агрохолдинги HarvEast и Индустриальная молочная компания (ИМК), причем последняя — на треть, полностью отказавшись от посадки озимого рапса. Сократила его посевы и сельхозкомпания «Астарта», пишет агентство.

«В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости», — сказал гендиректор ИМК Алекс Лисситса.

Он добавил, что урожай скапливается в силосных емкостях на полях, поскольку хранить его негде. Топ-менеджер уточнил, что компании пытаются экспортировать свою продукцию по Дунаю, но там есть ограничения.

HarvEast выводит из-под использования для посевов от 10 до 15% своих площадей. Кроме того, компания сократит посевы пшеницы в Киевской области вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

«С зерновыми — полная беда», — заявил глава украинского аграрного бизнеса-клуба Роман Сластон. Он также допустил снижение посевов озимых пшеницы и ржи, а также ячменя.

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Россия и Украина в июле 2022 года по отдельности заключили с Турцией и ООН соглашения о вывозе зерна из черноморских портов. Москва неоднократно заявляла о невыполнении обязательств по содействию экспорту российской сельхозпродукции. Это в итоге стало причиной выхода России из зерновой сделки.

Киев переправил часть экспорта сельскохозяйственной продукции по другим маршрутам, в том числе по сухопутным, железнодорожным и речным коридорам, но с этими поставками появились сложности, отмечает агентство. В мае Еврокомиссия запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы и других культур в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию после жалоб фермеров из этих стран.

Литва в качестве альтернативного маршрута поставок предложила использовать порты Балтийского моря, однако эта схема может удвоить стоимость доставки. О субсидировании транзита украинского зерна уже задумались в ЕС.

Планы украинских аграриев сократить посевы ударят как по «драгоценным» для Киева в период боевых действий доходам, так и по мировым поставкам основных продуктов питания, отмечает агентство.

Основным бенефициаром проблем украинских фермеров станет Россия, считает аналитик из Strategie Grains Элен Дюфло. По ее словам, трудности с посевными площадями сейчас испытывают другие ключевые экспортеры зерна — Канада, Австралия и Аргентина. «В целом мировые поставки снова сосредоточены в России», — считает она, отмечая, что страна станет ценообразователем на рынке.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине зерно экспорт урожай
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