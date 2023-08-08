Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка в Брянской области

Богомаз: под обстрел попали жилые дома в поселке Белая Березка в Брянской области

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Поселок Белая Березка Трубчевского района в Брянской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, повреждения получили, в частности, жилые дома и хозяйственные постройки, а также административное здание и помещения промышленного предприятия. Помимо этого, под обстрел попали несколько торговых объектов.

Утром 6 августа над Карачевским районом области силы ПВО сбили два беспилотника. Разрушений и пострадавших не было.

В ночь на 31 июля украинский дрон «совершил сброс» на здание УВД в Трубчевском районе. Никто также не пострадал, но были повреждены кровля и окна домов.