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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области силы ПВО уничтожили два дрона

Богомаз: над Карачевским районом Брянской области силы ПВО уничтожили два беспилотника
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Военная операция на Украине

Над Карачевским районом Брянской области силами ПВО уничтожены два беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

В ночь на 31 июля украинский беспилотник «совершил сброс» на здание УВД в Трубчевском районе, сообщал Богомаз. Никто не пострадал, но были повреждены кровля и окна.

4 августа около полуночи с украинского дрона были сброшены взрывные устройства в Рыльске Курской области. Никто не пострадал. Повреждения получили окна в двух административных зданиях. Кроме того, выбило стекла в Покровском храме.

В Брянской области силы ПВО уничтожили два дрона
В Брянской области силы ПВО уничтожили два дрона

Теги
Александр Богомаз Брянская область беспилотники
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