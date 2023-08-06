Богомаз: над Карачевским районом Брянской области силы ПВО уничтожили два беспилотника

В Брянской области силы ПВО уничтожили два дрона

Над Карачевским районом Брянской области силами ПВО уничтожены два беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он.

В ночь на 31 июля украинский беспилотник «совершил сброс» на здание УВД в Трубчевском районе, сообщал Богомаз. Никто не пострадал, но были повреждены кровля и окна.

4 августа около полуночи с украинского дрона были сброшены взрывные устройства в Рыльске Курской области. Никто не пострадал. Повреждения получили окна в двух административных зданиях. Кроме того, выбило стекла в Покровском храме.