Карин Жан-Пьер: США не сочли угрозой патрулирование у Аляски кораблей России и Китая

В Белом доме не посчитали угрозой патрулирование России и Китая у Аляски

США не считают угрозой совместное патрулирование кораблей России и Китая у Аляски, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Вооруженные силы США активно следят за российским и китайским военно-морским патрулированием в северной части Тихого океана. Эти учения остаются в международных водах и не считаются угрозой. Такова оценка Министерства обороны», — сказала она.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) 6 августа со ссылкой на источники сообщила, что США отправили четыре эсминца и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon для наблюдения, после того как 11 российских и китайских кораблей прошли близ берегов Аляски. Корабли не вошли в американские территориальные воды.

О том, что у берегов Аляски заметили 11 военных кораблей России и Китая, рассказал сенатор от штата республиканец Дэн Салливан, которого проинформировали американские военные. Он назвал это «беспрецедентной по размерам и масштабам совместной военно-морской операцией России и Китая». «Не имеет значения, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения», — сказал Салливан.



Представитель северного командования США подтвердил WSJ, что Россия и Китай провели совместное военно-морское патрулирование близ Аляски, но не уточнил количество или местоположение кораблей.

Россия и Китай регулярно организуют совместные военно-морские учения, а также патрулирование стратегической авиацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 20 июля начались очередные совместные маневры в Японском море «Север/Взаимодействие-2023».