WSJ узнала о наблюдении США за военными кораблями России и Китая

США отправили четыре эсминца и патрульный самолет для наблюдения за одиннадцатью российскими и китайскими военными кораблями после того, как они появились близ Аляски, пишет WSJ. Россия и Китай проводят учения в Японском море

Самолёт P-8 Poseidon ВМС США (Фото: Greg Wood / Getty Images)

После того, как одиннадцать российских и китайских кораблей прошли вблизи берегов Аляски, США отправили четыре эсминца и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon для наблюдения за ними, несмотря на то, что суда так и не вошли в американские территориальные воды, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

О том, что у берегов Аляски заметили одиннадцать военных кораблей России и Китая, рассказал сенатор от штата, республиканец Дэн Салливан, которого проинформировали американские военные. Он назвал это «беспрецедентной по размерам и масштабам совместной военно-морской операцией России и Китая». «Не имеет значения, живете ли вы на Аляске, как я, или на восточном побережье США, подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения», — сказал Салливан.

Представитель Северного командования США подтвердил WSJ, что Россия и Китай провели совместное военно-морское патрулирование вблизи Аляски, но не уточнил количество кораблей или их точное местоположение. «Воздушные и морские силы под нашим командованием проводили операции по обеспечению обороны Соединенных Штатов и Канады. Патруль оставался в международных водах и не считался угрозой», — говорится в заявлении командования.

Посольства России и Китая в Вашингтоне, округ Колумбия, не ответили на запрос издания.

РБК обратился за комментарием в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Россия и Китай регулярно организуют совместные военно-морские учения, а также патрулирование стратегической авиацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 20 июля начались очередные совместные маневры в Японском море «Север/Взаимодействие-2023».

Основной целью маневров в ведомстве назвали укрепление военно-морского сотрудничества с Пекином, а также «поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Минобороны Китая уточняло, что маневры пройдут «на северном театре военных действий в центральной части Японского моря». С обеих сторон привлечены противолодочные и сторожевые корабли, миноносцы, а также более 30 противолодочных самолетов и вертолетов, истребителей-перехватчиков и другой авиации.

Военные США не раз сообщали о наблюдении или перехвате у берегов Аляски российских военных самолетов.

В начале июля два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 13 часов. Их сопровождали истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, отметили в министерстве. Экипажи самолетов Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе выполнения полетного задания.

Минобороны подчеркнуло тогда, что все полеты выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».