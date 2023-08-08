В Одесской области откроют морские пляжи

В Одесской области распорядились открыть пляжи, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем санитарным нормам. Местные районные военные администрации должны до 10 августа провести подготовку пляжей и подать в областную администрацию соответствующие акты, написал Кипер в своем телеграм-канале

Пляжи должны быть оборудованы защитными сетями, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями, отметил глава областной военной администрации.

В Одесской области закрывали пляжи из-за ухудшения качества воды в результате обрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня. Киев и Москва обвиняли в произошедшем друг друга.

Потоки воды вымыли токсичные вещества из канализационных стоков и свалок. Мэрия Одессы фиксировала в морской воде ротавирус А и ДНК сальмонеллы, а на пляже «Ланжерон» — превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, железа — в два раза, а соленость была ниже нормы в 2,6 раза.