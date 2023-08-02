Глава одесской обладминистрации Кипер сообщил о взрывах и пожарах в портах

Глава одесской администрации сообщил о взрывах и пожарах в портах

Ночью в Одесской области работала ПВО, в регионе повреждена портовая и промышленная инфраструктура

В Одесской области после атаки повреждена портовая и промышленная инфраструктура, сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

Произошли пожары. Данных о пострадавших пока нет, добавил Кипер.

Ночью 2 августа в регионе, а также в Киеве и Киевской области примерно с 01:00 до 04:00 мск звучала воздушная тревога и взрывы. «Зеркало недели» сообщало, в частности, о взрывах в Измаиле (город-порт на Дунае).

После атаки на Крымский мост 17 июля, которую, по данным российских властей, совершили украинские безэкипажные катера, Минобороны несколько раз сообщало о нанесении «ударов возмездия» на Украине. Их целями были объекты, в основном связанные с производством и хранением безэкипажных катеров. Ведомство подчеркивало, что атакует только военные цели.

Чаще всего атаки приходились на Одесскую область: например, в самой Одессе получили повреждения и порт, и здания в центре города, была повреждена портовая инфраструктура дунайских портов (Рени, Измаил).