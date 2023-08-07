Похороны Ирины Мирошниченко прошли на Троекуровском кладбище в Москве

Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Ирина Мирошниченко (на фотографии) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости».

Церемония прощания с актрисой прошла в Московском художественном театре имени Чехова.

Актриса умерла 3 августа на 82-м году жизни.

Президент России Владимир Путин заявил, что Мирошниченко «принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству».

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал актрису «неизменно искренней», убедительной и неповторимой. «Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, коллег. Для всех нас», — написал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Мирошниченко «блистательной актрисой», а коллеги артистки, Евгений Дятлов и Ольга Яковлева, сказали РБК, что ее уход стал «тяжелым известием» и «большой утратой».