Дятлов и Яковлева назвали смерть Мирошниченко большой утратой

Ирина Мирошниченко (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была ярким и жизнерадостным человеком, рассказали РБК ее коллеги, актер Евгений Дятлов и актриса Ольга Яковлева.

«Ирина Петровна была жизнерадостным, жизнелюбивым человеком. Это большая утрата», — заявила Яковлева. По ее словам, весть о смерти Мирошниченко была внезапной и неожиданной.

Дятлов сказал, что смерть Мирошниченко для него — «тяжелое известие». «У нас были общие концерты, прекрасный человек, очень добрая, душевная, теплая», — сказал он.

По словам Дятлова, актриса была «очень восторженная от жизни», несмотря на свой возраст.

Ирина Мирошниченко умерла 3 августа 2023 года на 82-м году жизни. В конце июля ее госпитализировали с тяжелой формой гриппа. Позднее ее перевели в реанимационное отделение.

Мирошниченко стала известна по работам в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве» (1964, Катя, сестра Коли — главного героя, которого сыграл Никита Михалков), «Андрей Рублев» Андрея Тарковского (1966, Мария Магдалина) и «Вам и не снилось» (1981, Людмила Сергеевна, мама Кати Шевченко, главной героини) Ильи Фрэза.

После учебы Мирошниченко была приглажена во МХАТ, где проработала до конца жизни, сыграв более 40 театральных ролей.