Собянин назвал Мирошниченко блистательной артисткой

Ирина Мирошниченко (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, которая умерла 3 августа. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Не стало блистательной артистки Ирины Мирошниченко. Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами», — написал мэр. По его словам, актриса сумела завоевать искреннюю любовь зрителей.

Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни.

В конце июля актрису госпитализировали из-за тяжелой формы гриппа, телеграм-канал «112» писал, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

В разговоре с РБК коллеги актрисы, Евгений Дятлов и Ольга Яковлева, назвали смерть Мирошниченко большой утратой.



«Ирина Петровна была жизнерадостным, жизнелюбивым человеком. Это большая утрата», — заявила Яковлева.



Дятлов сказал, что смерть Мирошниченко для него — «тяжелое известие». «У нас были общие концерты, прекрасный человек, очень добрая, душевная, теплая», — сказал он.



По словам Дятлова, актриса была «очень восторженная от жизни», несмотря на свой возраст.