Раненых в зоне СВО предложили освободить от поручительств по кредитам

Сенаторы и депутаты предложили освободить от поручительства по кредитам раненых в СВО

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от обязательств поручительства по кредитам участников военных действий на Украине, которые погибли или получили инвалидность первой группы, и их родственников. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, если гражданин погиб или получил серьезное ранение при выполнении задач в зоне боевых действий, с него списываются долги по кредитам. Однако в случае с поручительством по кредитам обязательства возлагаются на наследников погибшего военнослужащего.

Авторы законопроекта в пояснительной записке назвали такой подход «несправедливым».

«Обязательства военнослужащего — участника специальной военной операции, если он является заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, существенным образом не отличаются — и в том и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств», — говорится в документе.

Законопроект внесли сенаторы и депутаты из рабочей группы по вопросам спецоперации, уточнил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале. «Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты», — написал он.

Турчак назвал законопроект «логичным продолжением» решения освободить от долгов по кредитам родителей, усыновителей и совершеннолетних детей участников военной операции, которые погибли или получили тяжелую инвалидность.

Ранее мобилизованные получили от правительства и другие льготы, связанные с финансами. Например, им предоставили право на получение кредитных каникул. Также были внесены поправки в Трудовой кодекс о дополнительных гарантиях для призванных по мобилизации: ушедшего на военную службу сотрудника теперь нельзя уволить.