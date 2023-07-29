Прокуратура и СК республики Алтай сообщили об отравлении 67 детей в детском лагере

На Алтае почти 70 детей отравились в детском лагере

Дети от 7 до 17 лет отравились в лагере «Горный орленок» в республике Алтай. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, дети в удовлетворительном состоянии. СК возбудил уголовное дело

Фото: prokgorny04 / Telegram

В Шебалинском районе республики Алтай зафиксировано 67 случаев отравления в детском лагере, сообщает прокуратура региона.

«В прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере «Горный орленок», расположенном возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай. <...> Предварительно установлено 67 случаев отравления», — сказано в сообщении. В прокуратуре добавили, что решается вопрос о временном закрытии учреждения.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, заболевшим от 7 до 17 лет, жалобы начали поступать 26 июля. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они в удовлетворительном состоянии. Всего в лагере отдыхает свыше 350 детей.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

РБК направил запрос в лагерь «Горный орленок».

Этот случай — второй за последние несколько дней. 27 июля в лагере «Юность» в Удмуртии у 21 несовершеннолетнего обнаружили острую кишечную инфекцию, также поступили жалобы от четырех взрослых. 16 заболевших детей попали в больницу.

После случившегося следственными органами СК по республике было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.