МЧС потушило пожар на фабрике спорттоваров «Леко» спустя 15 часов

Пожар на фабрике спорттоваров «Леко» в Синьково потушили на площади 1,2 тыс. кв. м

Пожар на фабрике спортивных изделий «Леко» в поселке Синьково в Подмосковье потушили, сообщило МЧС в своем телеграм-канале. На тушение огня у пожарных ушло 15 часов.

Площадь пожара на момент ликвидации открытого горения составила 1,2 тыс. кв. м. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м. К тушению были привлечены 68 человек и 14 единиц техники.

На место пожара выехали специалисты регионального Роспотребнадзора, чтобы провести исследования воздуха на содержание вредных веществ. Их не было выявлено.

4 августа в Воскресенске в Московской области потушили пожар в аккумуляторном цехе, на это потребовались сутки. Площадь возгорания составила 400 кв. м. К тушению привлекли 86 человек и 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд. МЧС сообщало, что в составе цистерны было 122 т воды и 4,5 т пенообразователя.