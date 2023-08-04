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В Воскресенске спустя сутки потушили пожар в аккумуляторном цехе

В Воскресенске потушили пожар в цехе по производству аккумуляторов
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Фото: ГУ МЧС по Московской области

В Воскресенске ликвидирован пожар в цехе по производству аккумуляторов, рассказали в МЧС России.

Пожар в Воскресенске начался накануне, 3 августа. Площадь пожара составила 400 кв. м.

К тушению привлекли 86 человек и 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд. В ведомстве подчеркнули, что в составе цистерны было 122 т воды и 4,5 т пенообразователя. Открытое горение ликвидировали к 16:15.

По данным телеграм-канала Baza, в горящем помещении находятся емкости с литием, из-за чего тушить водой его было неэффективно.

Теги
Пожар Воскресенск Подмосковье МЧС
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