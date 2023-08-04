Общество ,
0
В Воскресенске спустя сутки потушили пожар в аккумуляторном цехе
В Воскресенске потушили пожар в цехе по производству аккумуляторов
В Воскресенске ликвидирован пожар в цехе по производству аккумуляторов, рассказали в МЧС России.
Пожар в Воскресенске начался накануне, 3 августа. Площадь пожара составила 400 кв. м.
К тушению привлекли 86 человек и 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд. В ведомстве подчеркнули, что в составе цистерны было 122 т воды и 4,5 т пенообразователя. Открытое горение ликвидировали к 16:15.
По данным телеграм-канала Baza, в горящем помещении находятся емкости с литием, из-за чего тушить водой его было неэффективно.