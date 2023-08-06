МЧС: к тушению пожара на складе с шелухой от семечек в Краснодарском крае привлекли поезд

К тушению пожара на складе с шелухой от семечек на Кубани привлекли поезд

Video

К тушению пожара на складе элеватора с шелухой от семечек в поселке Кубанский в Новопокровском районе Краснодарского края привлекли пожарный поезд, сообщило МЧС.

Изначально площадь пожара составила 2 тыс. кв. м, позже она увеличилась на 500 кв. м. На тушении пожара задействованы 86 человек и 11 единиц техники, сообщил первый заместитель начальника управления МЧС по Краснодарскому краю Николай Платонихин.

4 августа в городе Яхрома в Московской области загорелись склады, сообщали РБК в пресс-службе МЧС. Телеграм-канал Shot писал, что пожар возник возле автоцентра Lada. По предварительным данным, загорелись два склада с пластиком и резиной.



Агентство «Москва» уточняло, что площадь пожара достигала 2,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.