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Площадь пожара на фабрике спорттоваров «Леко» достигла 1,2 тыс. кв. м

Площадь пожара на фабрике спорттоваров «Леко» в Подмосковье достигла 1,2 тыс. кв. м

Площадь пожара на фабрике спорттоваров «Леко» достигла 1,2 тыс. кв. м
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Площадь пожара на фабрике спортивных изделий «Леко» в Дмитровском городском округе Московской области увеличилась до 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Подмосковью.

Фабрика находился в поселке Синьково. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м. В ликвидации возгорания участвуют 68 человек и 14 единиц техники.

4 августа в подмосковном городе Яхрома загорелись склады, сообщали РБК в пресс-службе МЧС. Телеграм-канал Shot писал, что пожар начался возле автоцентра Lada. По предварительным данным, загорелись два склада с пластиком и резиной.

Площадь пожара оценивалась в 2,5 тыс. кв. м, сообщало агентство «Москва». Информации о пострадавших не поступало.

Теги
Пожар Московская область Подмосковье фабрика спорттовары
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