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В «Роскосмосе» допустили появление правил движения в космосе

«Роскосмос»: в течение пяти лет появятся международные правила космического движения
Фото: Иван Вагнер / Роскосмос / ТАСС
Фото: Иван Вагнер / Роскосмос / ТАСС

В течение пяти лет могут появиться международные правила космического движения, заявил исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко.

«Можно предположить, что в течение пяти лет будут разработаны международные правила космического движения по аналогии с воздушным движением», — рассказал Блошенко (цитата по ТАСС).

Он отметил, что, согласно планам космических держав, к 2030 году число спутников на орбите Земли превысит 100 тыс.

При этом исполнительный директор «Роскосмоса» не согласился с мнением, что космос огромен и «в нем всем хватит места». По его мнению, орбиты, которые многие планируют занять, ограничены, и их «перенаселение» будет приводить к опасным ситуациям.

В январе глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия должна увеличить количество спутников как минимум до одной тысячи. «Чтобы выйти на этот уровень, нужно выпускать по 250, а ближе к 2030 году — до 350 спутников в год», — отметил Борисов. Ранее он говорил, что США, Европа и Китай давно обогнали Россию в производстве спутников, а госкорпорация «сильно задолжала российской экономике».

Теги
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