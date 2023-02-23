«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем Общество, 04:27
Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля Политика, 04:04
В Стамбуле начали снос 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент» Общество, 04:00
Председатель Генассамблеи по-русски отказался исключить Россию из ООН Политика, 03:47
«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России Технологии и медиа, 03:23
Полиция Польши провела «секретную операцию» на Украине Политика, 03:14
Небензя заявил, что Запад ответит за подрыв Nord Stream «в любом случае» Политика, 02:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Госдеп не увидел связи между Россией и автором расследования о «потоках» Политика, 02:10
Суд ООН потребовал от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор Политика, 02:08
Посол отверг данные о планах России «поглотить» Белоруссию Политика, 01:49
МИД назвал условие по переговорам для Украины и Запада Политика, 01:43
Небензя назвал западный проект резолюции в ООН по Украине антироссийским Политика, 01:36
«Интер» вырвал победу в конце матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:24
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Общество, 01:03
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России

«Роскосмос»: запуск первой современной российской миссии на Луну запланирован на 13 июля
Запуск лунной программы России постоянно переносился с 2015 года. Миссия включает в себя три этапа, последний из них подразумевает создание посещаемой базы на Луне
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года», — заявили в «Роскосмосе».

«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако запуск постоянно переносился.

12 апреля 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» (ранее называлась «Луна Глоб»). Он добавил, что запуск должен состояться в третьем квартале 2022 года. Как говорил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС, миссия «Луна-25» была перенесена на 2025 год, поскольку есть проблемы в характеристиках доплеровского измерителя скорости и дальности, которые не совпадают с требованиями техзадания.

В декабре «Роскосмос» сообщал агентству, что прибор поставлен в НПО «Лавочкина», прошел входной контроль и уже установлен на космический аппарат. Таким образом, «Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом на Луне.

Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского.

Читайте на РБК Pro
Бережно к себе: зачем развивать навык самосострадания
Должник подключил к процедуре банкротства аффилированных лиц. Что делать
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Как землетрясение в Турции пошатнуло экономику страны и позиции Эрдогана

Лунная программа России, утвержденная в 2018 году, включает в себя три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База». Первый этап предполагает создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты на нем Луны. В это время планируется исследовать спутник автоматическими станциями серии «Луна» (с 25 по 28), а также начало строительства сверхтяжелой ракеты «Енисей» для пилотируемых полетов к Луне на втором этапе.

«Форпост» предполагает отработку средств доступа на поверхность Луны и последующую высадку космонавтов на две недели для создания и размещения первых элементов базы. Второй этап рассчитан на период 2025-2035 годов.

Этап «База», который намечен на период после 2035 года, должен стать завершающим. К этому моменту должно быть окончено строительство полноценной посещаемой базы на Луне и создана научная инфраструктура в виде постройки на поверхности спутника двух обсерваторий. В период 2036–2040 годов произойдет развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Луна Роскосмос лунная программа
Материалы по теме
В «Роскосмосе» объяcнили отказ от возвращения космонавтов кораблем NASA
Технологии и медиа
«Роскосмос» назвал срок запуска модулей российской орбитальной станции
Технологии и медиа
«Роскосмос» сообщил о рекордных 100 успешных запусках ракет подряд
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter