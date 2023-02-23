«Роскосмос» назвал дату первого полета на Луну в современной России

Запуск лунной программы России постоянно переносился с 2015 года. Миссия включает в себя три этапа, последний из них подразумевает создание посещаемой базы на Луне

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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Запуск космического аппарата «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года», — заявили в «Роскосмосе».

«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако запуск постоянно переносился.

12 апреля 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» (ранее называлась «Луна Глоб»). Он добавил, что запуск должен состояться в третьем квартале 2022 года. Как говорил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС, миссия «Луна-25» была перенесена на 2025 год, поскольку есть проблемы в характеристиках доплеровского измерителя скорости и дальности, которые не совпадают с требованиями техзадания.

В декабре «Роскосмос» сообщал агентству, что прибор поставлен в НПО «Лавочкина», прошел входной контроль и уже установлен на космический аппарат. Таким образом, «Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом на Луне.

Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского.

Лунная программа России, утвержденная в 2018 году, включает в себя три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База». Первый этап предполагает создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты на нем Луны. В это время планируется исследовать спутник автоматическими станциями серии «Луна» (с 25 по 28), а также начало строительства сверхтяжелой ракеты «Енисей» для пилотируемых полетов к Луне на втором этапе.

«Форпост» предполагает отработку средств доступа на поверхность Луны и последующую высадку космонавтов на две недели для создания и размещения первых элементов базы. Второй этап рассчитан на период 2025-2035 годов.

Этап «База», который намечен на период после 2035 года, должен стать завершающим. К этому моменту должно быть окончено строительство полноценной посещаемой базы на Луне и создана научная инфраструктура в виде постройки на поверхности спутника двух обсерваторий. В период 2036–2040 годов произойдет развертывание на окололунной орбите навигационных аппаратов для прокладки маршрутов работающей на поверхности техники.