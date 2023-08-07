Вильфанд спрогнозировал жару до 42 градусов в Краснодарском крае

Экстремальная жара в ближайшие дни придет в десять российских регионов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура до 43 градусов ожидается в Калмыкии, до 40-42 — на юге европейской части России: в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Ставрополье. «На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36-37 градусов», — отметил Вильфанд.

Вильфанд отметил, что в этих регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс в ближайшие дни. Ультрафиолетовые лучи Солнца вредны для человеческой кожи.

Во многих регионах России установилась высокая температура этим летом. Так, в начале июля в Екатеринбурге зафиксировали рекордную жару в 40 градусов. Главный синоптик региона Галина Шепоренко заявила порталу Е1.ru, что это рекорд температуры за весь период наблюдений — 190 лет.

Аномально жарко было и в Омской области, из-за чего в регионе ввели режим чрезвычайной опасности на всей территории области. Из-за высоких температур погибли посевы на площади более 100 га.