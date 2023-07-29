Вильфанд спрогнозировал грядущее падение жары в Турции и Греции

Вильфанд: жара в Турции и Греции опустится до 30 градусов, но пожары продолжатся

Температура в Турции и Греции на следующей неделе опустится до 32-34 градусов, но пожары, охватившие обе страны, не прекратятся, заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на юге Турции будет устойчивая температура, которая не станет подниматься до 40 градусов и выше. В субботу и воскресенье погода установится около показателя в 35 градусов и далее будет идти на снижение, «это уже комфортная погода».

При этом, отметил Вильфанд, возникшие в Турции и Греции пожары продолжатся из-за ветра. «Ветер будет около 10 м/с, а тут каждый метр в секунду способствует раздуванию пожара, поэтому ситуация там будет напряженная», — спрогнозировал синоптик.

Пожары в Греции возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и держится в течение долгого времени. Пожары охватили острова Родос, Корфу, Эвбея, очаги с огнем возникли около Афин. С острова Родос эвакуировали тысячи туристов. Как минимум три человека стали жертвами пожаров.

19 июля МЧС России направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. Они оснащены тепловизорами. На юге страны бушуют лесные пожары, которые начались 16 июля. Возгорания возникли на фоне жары и сильного ветра.