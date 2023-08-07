В Сирии четыре военнослужащих погибли в результате авиаударов со стороны Израиля

Четыре военнослужащих погибли в Сирии после авиаударов Израиля

Израильские воздушные силы нанесли несколько авиаударов по районам Дамаска в Сирии, что привело к срабатыванию системы ПВО. В результате атаки погибли четыре сирийских военнослужащих, еще четыре ранены, сообщает агентство SANA и газета Al-Watan со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Противовоздушной обороне удалось сбить часть ракет, что привело к некоторым «материальным потерям». Агентство не уточняет, к каким именно. Взрывы прогремели примерно в 2:20 (время совпадает с московским).

Сирийские власти регулярно обвиняют Израиль в обстрелах. 19 июля Вооруженные силы Сирии обвинили Израиль в ракетных ударах по объектам в окрестностях Дамаска. Сирийская ПВО сбила большинство снарядов, в результате атаки ранения получили два солдата. Израильская сторона, как правило, не сообщает об ударах по Дамаску, пишет The Times of Israel.

14 июня в результате атаки по юго-западу сирийской столицы пострадал один военный. Тогда Израиль наносил удары со стороны Голанских высот.