branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
На севере Приморья сильный дождь размыл дороги к 10 населенным пунктам Общество, 04:32
На главу фармдистрибутора «Профитмед» завели дело по иску Сбербанка Общество, 04:32
Четыре военнослужащих погибли в Сирии после авиаударов Израиля Политика, 04:05
Военные Израиля застрелили трех палестинцев в Дженине на Западном берегу Политика, 03:37
Ученые из США побили свой рекорд по выходу энергии в термоядерном синтезе Технологии и медиа, 03:29
В Москве задержали подозреваемого в ДТП, в котором погиб ребенок Общество, 03:02
Цукерберг предложил 26 августа для поединка с Маском Общество, 02:41
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Ъ» узнал о требовании изъять в пользу государства акции завода метанола Бизнес, 02:41
Мятежники в Нигере закрыли небо страны из-за угрозы интервенции Политика, 02:19
Италия разрешила переоборудовать арестованную суперяхту «Шехерезада» Политика, 02:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Франция приостановила всю финансовую поддержку Буркина-Фасо Политика, 01:42
FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с февраля 2022-го Бизнес, 01:35
Рогов сообщил о шести раненых в Днепрорудном после обстрела Политика, 01:10
Политика ,  
0 

Четыре военнослужащих погибли в Сирии после авиаударов Израиля

В Сирии четыре военнослужащих погибли в результате авиаударов со стороны Израиля

Израильские воздушные силы нанесли несколько авиаударов по районам Дамаска в Сирии, что привело к срабатыванию системы ПВО. В результате атаки погибли четыре сирийских военнослужащих, еще четыре ранены, сообщает агентство SANA и газета Al-Watan со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Противовоздушной обороне удалось сбить часть ракет, что привело к некоторым «материальным потерям». Агентство не уточняет, к каким именно. Взрывы прогремели примерно в 2:20 (время совпадает с московским).

Сирийские власти регулярно обвиняют Израиль в обстрелах. 19 июля Вооруженные силы Сирии обвинили Израиль в ракетных ударах по объектам в окрестностях Дамаска. Сирийская ПВО сбила большинство снарядов, в результате атаки ранения получили два солдата. Израильская сторона, как правило, не сообщает об ударах по Дамаску, пишет The Times of Israel.

14 июня в результате атаки по юго-западу сирийской столицы пострадал один военный. Тогда Израиль наносил удары со стороны Голанских высот.

Теги
Сирия Израиль обстрел ПВО
Материалы по теме
Военные Израиля застрелили трех палестинцев в Дженине на Западном берегу
Политика
В мечети на востоке Ливана мужчина открыл огонь по сирийцам
Общество
На сирийско-иракской границе обстреляли колонну грузовиков
Политика