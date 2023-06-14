SANA сообщило об израильской ракетной атаке на Дамаск

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую ракетную атаку по юго-западу Дамаска, сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По словам собеседника агентства, удары наносились со стороны Голанских высот. Сирийская ПВО сбила некоторые из запущенных Израилем ракет. В результате атаки один сирийский солдат получил серьезные ранения, также был нанесен материальный ущерб, утверждает он.

Израильская сторона об ударе по Дамаску не сообщала.

Голанские высоты, занимающие площадь около 1,8 тыс. кв. км, являются спорной территорией. До 1967 года они были частью Сирии, а в ходе Шестидневной войны Израиль установил свой контроль над этой территорией. Дамаск до сих пор считает Голанские высоты частью Сирии, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.

В последний раз в Сирии сообщали о израильской ракетной атаке по Дамаску 29 мая. Тогда удары также наносились со стороны Голанских высот. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

В начале того же месяца два израильских истребителя F-16 нанесли удары по окрестностям Алеппо, в том числе был обстрелян аэропорт города. Погиб один человек, еще семеро получили ранение.