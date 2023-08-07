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Подозреваемого в ДТП со смертью ребенка задержали в Москве

СК: подозреваемый в ДТП со смертью на севере Москвы задержан

Подозреваемого в ДТП на севере Москвы, в результате которого погиб ребенок, задержали и доставили в подразделение ГСУ Следственного комитета России, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи приступили к допросу мужчины.

6 августа водитель автомобиля Skoda наехал на мальчика 2016 года, от полученных травм ребенок умер на месте происшествия. Мужчина сперва вышел из машины, но не стал вызывать экстренные службы, а затем вернулся за руль и уехал.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также 6 августа в Москве на Судостроительной улице автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку. По данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля, выезжая с прилегающей территории задним ходом, наехал на остановку общественного транспорта. Одна женщина пострадала, ее госпитализировали.

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Москва Следственный комитет ДТП
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