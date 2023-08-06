На севере Москвы водитель насмерть сбил ребенка

На Кронштадском бульваре в Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

Фото: Прокуратура города Москвы

На Кронштадском бульваре в Северном административном округе Москвы водитель автомобиля насмерть сбил мальчика. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По предварительным данным, ребенок 2016 года рождения переходил улицу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель автомобиля «Шкода» проехал на красный свет, сбил мальчика, после чего вышел из машины, но экстренные службы не вызвал, вернулся в машину и скрылся с места ДТП.

Позже мужчину нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.

5 августа в Нижегородской области пьяный полицейский за рулем машины марки Nissan сбил подростка 2009 года рождения на скутере, сообщала пресс-служба регионального управления МВД. Пострадавшего доставили в больницу. У подростка не было водительских прав для скутера.

В отношении полицейского сотрудники ГИБДД составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). По данным телеграм-канала Ni Mash, виновником ДТП оказался начальник отдела полиции Пильнинского района Андрей Зимин.

В МВД подчеркнули, что «сотрудник, совершивший поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, будет уволен и понесет наказание в соответствии с законодательством».